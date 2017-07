For Sale Items

Kenmore stove, $125

Whirlpool dryer, $60

586-2884

Trailer, $2,000

Wall mount, $35

2 tarpaulins, $6

584-5380

38″ riding mower, $235

16′ extension ladder

584-1697



Will haul off old appliances and scrap metal, no charge

584-6584, 220-0777

Propane gas heater, $200

441-9200

Looking For Items

Propane scarfing tip

Bottom mount drawer slides

Overdrive unit

584-6591