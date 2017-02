For Sale…….2 Honda Motorcycle Jackets…$250.00

26″ Sanyo TV Flatscreen with wall mount..$85.00

AM/FM Boombox….$10.00 584-5380

Want………..Someone who can quilt by hand or machine 584-8442

For Sale………2004 Dodge Ram, 5 speed………………………. 441-8716 for price

For Sale…………1991 Ford F150, 107,000 miles…$900 or best offer…584-6337

For Sale……..Wooden Gun Chest..Can store 10 guns..$125.00 or best offer..441-1530