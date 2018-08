For Sale:

110 volt power in/out wench

584-6591

Cub Cadet mower

13 ft. dual axle trailer

441-0218

tool box for the back of a truck, willing to trade for a smaller tool box

584-7967

4WD Yamaha 350

.30-06 Remington

586-2884

Looking For:

10 or 12 foot flat bottom boat

584-4182



mortuary or ambulance gurney

3/4″ pipe t’s and elbows, stainless or brass

584-6591

riding mowers

441-0218